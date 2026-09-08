Wie das Münchner Ifo-Institut mitteilte, stieg das Barometer für das Geschäftsklima in der Branche im August auf 16 Punkte und damit auf den höchsten Wert seit Mai 2023. Im Juli waren es 10 Punkte. Vor allem die künftigen Geschäftserwartungen der Betriebe fielen deutlich optimistischer aus. Die Auftragslage entwickele sich generell sehr gut, aber vor allem mit Blick auf die Exporte.
Zuletzt hatten verschiedene Wirtschaftsbereiche verstärkt positive Entwicklungen verzeichnet.
Diese Nachricht wurde am 08.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.