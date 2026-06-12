Krise in der Stahlindustrie

Stahlproduktion im Stahlwerk Freital in Sachsen (imago / Sylvio Dittrich )

Der Protestzug beginnt am Vormittag am Brandenburger Tor. Die Gewerkschaft will damit auf die Bedeutung einer wettbewerbsfähigen Stahlindustrie aufmerksam machen. Sie fordert verlässliche politische Rahmenbedingungen für den Umbau zu einer klimafreundlicheren Produktion, den Erhalt von Arbeitsplätzen sowie Schutz vor Billigimporten und unfairen Wettbewerbsbedingungen. Zu der Kundgebung werden rund eintausend Teilnehmer erwartet, darunter die Parteivorsitzenden von Grünen und Linken, Banaszak und Schwerdtner.

Parallel findet auch im saarländischen Völklingen eine Demonstration statt.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.