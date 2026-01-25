Vor Nordsee-Gipfel

Ein Offshore-Windpark in der Nordsee (IMAGO / Pond5 Images / IMAGO / xfokkebokx)

Bundeskanzler Merz und Wirtschaftsministerin Reiche sollten auf der Konferenz nicht nur schöne Worte finden, sondern konkrete Aufträge an die Unternehmen liefern, sagte der Chef der IG Metall Küste, Friedrich, der dpa. Es müsse endlich einen Durchbruch geben, da Deutschland ansonsten den Anschluss verliere.

