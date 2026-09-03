Tierschutz

Der Handel mit Wildtieren bringt viel Geld (Archivbild). (picture alliance / Fotostand / Grosshanten)

Vor allem durch Videos auf Plattformen wie TikTok, Instagram und Youtube werde das Halten exotischer Haustiere befördert, kritisierte Kampagnenleiter Dinkelmeyer. Dadurch werde eine starke Nachfrage generiert, die von illegalen Händlern bedient werde. IFAW spricht von bis zu 23 Milliarden US-Dollar Umsatz pro Jahr.

In Europa gilt Deutschland als Zentrum des illegalen Wildtierhandels. Drehkreuze sind laut der Tierschutzorganisation der Flughafen Frankfurt und der Hafen Hamburg. Im vergangenen Jahr meldete der deutsche Zoll einen deutlichen Anstieg. 2025 wurden demnach 56.600 Tiere, Pflanzen und daraus hergestellte Waren beschlagnahmt. Das waren fast doppelt so viele wie im Jahr zuvor.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.