Wetter
Im Norden abziehender Schneefall, sonst verbreitet Auflockerungen

Der Wetterbericht, die Lage: Am Rand eines Hochs über Skandinavien wird mit östlicher Strömung kalte Festlandsluft in den Norden und Osten geführt. Atlantische Tiefausläufer lenken mildere Meeresluft in den Westen und Süden.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Im Norden bedeckt mit abziehendem Schneefall. Im Rest des Landes verbreitet Wolkenauflockerungen. Höchstwerte im Norden minus 5 bis 0, sonst 1 bis 11 Grad. Morgen im Nordosten Schnee, im Osten gebietsweise gefrierender Regen. Im Westen und Südwesten Auflockerungen. Temperaturen minus 3 bis plus 10 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Freitag meist dichte Bewölkung, im Westen und Süden etwas Regen. Im Osten nachlassender Schneefall. 0 bis 10 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 04.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.