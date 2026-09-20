Wetter
Im Norden Regen, im Süden sonnig; Höchstwerte zwischen 17 Grad an der See und 27 Grad im Breisgau
Das Wetter: Im Norden und der Mitte stark bewölkt und zeitweise Regen, einzelne Gewitter möglich. Im Süden später sonnig und trocken. Höchstwerte zwischen 17 Grad an der See und 27 Grad im Breisgau.
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Am Montag in der Nordosthälfte stark bewölkt mit Schauern. Im Südwesten heiter und trocken. Maximal 16 bis 23 Grad.
Die weiteren Aussichten: Am Dienstag bedeckt, im Südwesten heiter und im Nordosten sonnig. 18 bis 24 Grad.
Diese Nachricht wurde am 20.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.