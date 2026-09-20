Wetter
Im Norden Regen, im Süden sonnig; Höchstwerte zwischen 17 Grad an der See und 27 Grad im Breisgau

Das Wetter: Im Norden und der Mitte stark bewölkt und zeitweise Regen, einzelne Gewitter möglich. Im Süden später sonnig und trocken. Höchstwerte zwischen 17 Grad an der See und 27 Grad im Breisgau.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Am Montag in der Nordosthälfte stark bewölkt mit Schauern. Im Südwesten heiter und trocken. Maximal 16 bis 23 Grad.
    Die weiteren Aussichten: Am Dienstag bedeckt, im Südwesten heiter und im Nordosten sonnig. 18 bis 24 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 20.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.