Wetter
Im Norden Schauer, im Süden Sonne

Der Wetterbericht, die Lage: Im Norden und in der Mitte wird das Wetter durch Tiefdruckeinfluss geprägt. Im Süden hält vorerst hoher Luftdruck an. Dabei gelangt in den Norden warme und in den Süden heiße Luft.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    In der Nordhälfte bewölkt mit Schauern und einzelnen Gewittern. In der Südhälfte verbreitet sonnig. Höchstwerte im Norden 18 bis 27, im Süden 27 bis 33 Grad. Morgen Wechsel aus Sonne und Wolken, einzelne Schauer möglich. Südlich der Donau zunächst noch etwas Regen, später Aufheiterungen. Temperaturen 18 bis 28 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Sonntag neben lockeren Wolken viel Sonnenschein bei 19 bis 30 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 04.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.