Die Vorhersage:
In der Nordhälfte bewölkt mit Schauern und einzelnen Gewittern. In der Südhälfte verbreitet sonnig. Höchstwerte im Norden 18 bis 27, im Süden 27 bis 33 Grad. Morgen Wechsel aus Sonne und Wolken, einzelne Schauer möglich. Südlich der Donau zunächst noch etwas Regen, später Aufheiterungen. Temperaturen 18 bis 28 Grad.
In der Nordhälfte bewölkt mit Schauern und einzelnen Gewittern. In der Südhälfte verbreitet sonnig. Höchstwerte im Norden 18 bis 27, im Süden 27 bis 33 Grad. Morgen Wechsel aus Sonne und Wolken, einzelne Schauer möglich. Südlich der Donau zunächst noch etwas Regen, später Aufheiterungen. Temperaturen 18 bis 28 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag neben lockeren Wolken viel Sonnenschein bei 19 bis 30 Grad.
Am Sonntag neben lockeren Wolken viel Sonnenschein bei 19 bis 30 Grad.
Diese Nachricht wurde am 04.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.