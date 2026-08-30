Wetter
Im Norden Schauer, sonst wechselnd bewölkt und meist trocken

Der Wetterbericht, die Lage: Deutschland befindet sich in den nächsten Tagen unter Tiefdruckeinfluss. Dabei wird von Westen mäßig-warme Meeresluft herangeführt.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts in der Nordwesthälfte etwas Regen, an der Nordsee auch länger anhaltend. In der Südosthälfte Wolken, aber kaum Niederschläge. Tiefstwerte 17 bis 12 Grad. Am Tag im Norden Schauer, sonst bei wechselnder Bewölkung meist trocken. Im Südosten sonnig. Temperaturen 20 bis 28 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Montag im Nordwesten Schauer, im Süden heiter bis wolkig, an den Alpen Regen. 20 bis 27 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 30.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.