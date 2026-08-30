Die Vorhersage:
Nachts in der Nordwesthälfte etwas Regen, an der Nordsee auch länger anhaltend. In der Südosthälfte Wolken, aber kaum Niederschläge. Tiefstwerte 17 bis 12 Grad. Am Tag im Norden Schauer, sonst bei wechselnder Bewölkung meist trocken. Im Südosten sonnig. Temperaturen 20 bis 28 Grad.
Nachts in der Nordwesthälfte etwas Regen, an der Nordsee auch länger anhaltend. In der Südosthälfte Wolken, aber kaum Niederschläge. Tiefstwerte 17 bis 12 Grad. Am Tag im Norden Schauer, sonst bei wechselnder Bewölkung meist trocken. Im Südosten sonnig. Temperaturen 20 bis 28 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Montag im Nordwesten Schauer, im Süden heiter bis wolkig, an den Alpen Regen. 20 bis 27 Grad.
Am Montag im Nordwesten Schauer, im Süden heiter bis wolkig, an den Alpen Regen. 20 bis 27 Grad.
Diese Nachricht wurde am 30.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.