Wetter
Im Norden Schauer, sonst wechselnd bewölkt und meist trocken

Der Wetterbericht, die Lage: Deutschland befindet sich in den nächsten Tagen unter Tiefdruckeinfluss. Dabei wird von Westen mäßig-warme Meeresluft herangeführt. Es bleibt wechselhaft.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Im Nordwesten und Norden stark bewölkt mit Schauern, sonst bei wechselnder Bewölkung meist trocken. Von den Alpen bis zur Lausitz länger sonnig. Am Abend im Südwesten aufziehende Bewölkung. Höchstwerte 20 bis 28 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte teils kräftige Schauer und vereinzelte Gewitter, im Süden heiter bis wolkig, an den Alpen Regen. Temperaturen 20 bis 27 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Dienstag im Norden, in der Mitte und an den Alpen Schauer. Sonst heiter bis wolkig. 20 bis 25 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 30.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.