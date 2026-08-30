Die Vorhersage:
Im Nordwesten und Norden stark bewölkt mit Schauern, sonst bei wechselnder Bewölkung meist trocken. Von den Alpen bis zur Lausitz länger sonnig. Am Abend im Südwesten aufziehende Bewölkung. Höchstwerte 20 bis 28 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte teils kräftige Schauer und vereinzelte Gewitter, im Süden heiter bis wolkig, an den Alpen Regen. Temperaturen 20 bis 27 Grad.
Im Nordwesten und Norden stark bewölkt mit Schauern, sonst bei wechselnder Bewölkung meist trocken. Von den Alpen bis zur Lausitz länger sonnig. Am Abend im Südwesten aufziehende Bewölkung. Höchstwerte 20 bis 28 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte teils kräftige Schauer und vereinzelte Gewitter, im Süden heiter bis wolkig, an den Alpen Regen. Temperaturen 20 bis 27 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag im Norden, in der Mitte und an den Alpen Schauer. Sonst heiter bis wolkig. 20 bis 25 Grad.
Am Dienstag im Norden, in der Mitte und an den Alpen Schauer. Sonst heiter bis wolkig. 20 bis 25 Grad.
Diese Nachricht wurde am 30.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.