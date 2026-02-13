Die Vorhersage:
Verbreitet Schauer, im Norden Schnee. Südlich der Donau wechselnd bewölkt, an den Alpen teils länger sonnig. Höchstwerte von minus 1 Grad im Norden bis plus 13 Grad im Südwesten. Morgen bewölkt, in der Mitte und im Süden weitere Niederschläge, häufig bis in die Niederungen als Schnee. An den Alpen länger andauernde und kräftige Schneefälle. Temperaturen minus 1 bis plus 8 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag teils sonnig, teils bewölkt. Von Westen her Wolkenaufzug und gegen Abend aufkommende Schneefälle. Minus 2 bis plus 6 Grad.
Diese Nachricht wurde am 13.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.