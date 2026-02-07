Die Vorhersage:
Im Norden, Osten und in der Mitte gebietsweise Regen, im Nordosten auch Schnee oder gefrierender Regen. Im Westen und Südwesten wechselnd bewölkt, örtlich länger sonnig. Höchstwerte in der Nordosthälfte 0 bis 5, sonst 6 bis 12 Grad. Morgen im Nordosten und Osten etwas Sprühregen, Schneeregen oder Schneegriesel. Sonst bewölkt oder neblig-trüb, später im Westen und Südwesten Auflockerungen. Temperaturen 0 bis 11 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Montag bewölkt, vereinzelt Regen oder Schnee. Minus 1 bis plus 9 Grad.
