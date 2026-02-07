Wetter
Im Norden und Osten gebietsweise Regen oder Schnee, im Westen und Südwesten wechselnd bewölkt, örtlich länger sonnig

Der Wetterbericht, die Lage: In den Westen und Süden gelangt mit Tiefausläufern feuchte und milde Luft, die etwas nordostwärts vordringt.

    Die Vorhersage:
    Im Norden, Osten und in der Mitte gebietsweise Regen, im Nordosten auch Schnee oder gefrierender Regen. Im Westen und Südwesten wechselnd bewölkt, örtlich länger sonnig. Höchstwerte in der Nordosthälfte 0 bis 5, sonst 6 bis 12 Grad. Morgen im Nordosten und Osten etwas Sprühregen, Schneeregen oder Schneegriesel. Sonst bewölkt oder neblig-trüb, später im Westen und Südwesten Auflockerungen. Temperaturen 0 bis 11 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Montag bewölkt, vereinzelt Regen oder Schnee. Minus 1 bis plus 9 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 07.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.