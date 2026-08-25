Die Vorhersage:
In der Nordosthälfte sonnig. Von Süden bis in die Mitte gebietsweise Regen. Höchstwerte bei Regen 17 bis 20, sonst 21 bis 26 Grad. Morgen im Norden meist sonnig. In der Mitte und im Südosten bewölkt und örtlich Regen. Im Südwesten teils bewölkt mit einzelnen Gewittern. Temperaturen 20 bis 30 Grad.
In der Nordosthälfte sonnig. Von Süden bis in die Mitte gebietsweise Regen. Höchstwerte bei Regen 17 bis 20, sonst 21 bis 26 Grad. Morgen im Norden meist sonnig. In der Mitte und im Südosten bewölkt und örtlich Regen. Im Südwesten teils bewölkt mit einzelnen Gewittern. Temperaturen 20 bis 30 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag im Westen und Südwesten sowie in der Mitte im Tagesverlauf Gewitter, örtlich Unwettergefahr. Sonst locker bewölkt. 28 bis 34 Grad.
Am Donnerstag im Westen und Südwesten sowie in der Mitte im Tagesverlauf Gewitter, örtlich Unwettergefahr. Sonst locker bewölkt. 28 bis 34 Grad.
Diese Nachricht wurde am 25.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.