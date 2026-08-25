Wetter
Im Norden und Osten Sonne, sonst gebietsweise Regen

Der Wetterbericht, die Lage: Von Osten her gelangt trockene und warme Festlandsluft in den Nordosten, während in die Südwesthälfte zunehmend feuchtwarme Luft einsickert.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    In der Nordosthälfte sonnig. Von Süden bis in die Mitte gebietsweise Regen. Höchstwerte bei Regen 17 bis 20, sonst 21 bis 26 Grad. Morgen im Norden meist sonnig. In der Mitte und im Südosten bewölkt und örtlich Regen. Im Südwesten teils bewölkt mit einzelnen Gewittern. Temperaturen 20 bis 30 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Donnerstag im Westen und Südwesten sowie in der Mitte im Tagesverlauf Gewitter, örtlich Unwettergefahr. Sonst locker bewölkt. 28 bis 34 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 25.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.