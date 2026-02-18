Wetter
Im Norden und Osten trocken, sonst Regen, Schneeregen und Schnee

Der Wetterbericht, die Lage: Die eingeflossene subpolare Meeresluft gelangt unter Zwischenhocheinfluss.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts im Norden und Osten aufgelockert bis gering bewölkt. In der Mitte teils kräftiger Schneefall. Im Süden Regen. Tiefstwerte plus 2 bis minus 11 Grad. Am Tag im Norden und Osten wechselnd bewölkt, in der Mitte allmählich nachlassender Schneefall, im Süden Regen oder Schneeregen. Temperaturen minus 3 bis plus 11 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Freitag verbreitet heiter. Von Westen her Wolkenaufzug mit Regen. 1 bis 8 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 18.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.