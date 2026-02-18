Die Vorhersage:
Nachts im Norden und Osten aufgelockert bis gering bewölkt. In der Mitte teils kräftiger Schneefall. Im Süden Regen. Tiefstwerte plus 2 bis minus 11 Grad. Am Tag im Norden und Osten wechselnd bewölkt, in der Mitte allmählich nachlassender Schneefall, im Süden Regen oder Schneeregen. Temperaturen minus 3 bis plus 11 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Freitag verbreitet heiter. Von Westen her Wolkenaufzug mit Regen. 1 bis 8 Grad.
