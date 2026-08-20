Wetter Im Norden und Südosten Schauer, sonst meist trocken, 20 bis 28 Grad
Das Wetter: Zunächst meist trocken, später in der Nordhälfte Schauer und kurze Gewitter. Im Süden und Südosten teils kräftige Gewitter mit Unwetterpotenzial. Sonst wechselnd bewölkt und meist trocken. 20 bis 28 Grad. Morgen im Süden und Südosten gebietsweise schauerartige und länger anhaltende Regenfälle. Sonst wechselnd bewölkt, von der Mitte bis in die Osthälfte auch längere Zeit Sonnenschein, im Nordwesten einzelne Schauer. 20 bis 27 Grad.
Die weiteren Aussichten: Am Samstag im Nordwesten und in der Mitte gelegentlich Schauer, von Norden später abklingend. Im Süden teils sonnig, teils wolkig. Höchstwerte von Nord nach Süd 19 bis 25 Grad.
Diese Nachricht wurde am 20.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.