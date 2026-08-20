Wetter

Im Norden und Südosten Schauer, sonst meist trocken, 20 bis 28 Grad

Das Wetter: Zunächst meist trocken, später in der Nordhälfte Schauer und kurze Gewitter. Im Süden und Südosten teils kräftige Gewitter mit Unwetterpotenzial. Sonst wechselnd bewölkt und meist trocken. 20 bis 28 Grad. Morgen im Süden und Südosten gebietsweise schauerartige und länger anhaltende Regenfälle. Sonst wechselnd bewölkt, von der Mitte bis in die Osthälfte auch längere Zeit Sonnenschein, im Nordwesten einzelne Schauer. 20 bis 27 Grad.