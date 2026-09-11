Die Vorhersage:
Im Nordwesten und Westen verbreitet wolkig, gegen Abend auch in der Mitte. Örtlich etwas Regen. Sonst überwiegend sonnig. Höchstwerte 17 bis 25 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, anfangs gebietsweise Hochnebel, an der Nordsee etwas Regen. Im Süden heiter. Temperaturen 20 bis 27 Grad.
Im Nordwesten und Westen verbreitet wolkig, gegen Abend auch in der Mitte. Örtlich etwas Regen. Sonst überwiegend sonnig. Höchstwerte 17 bis 25 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, anfangs gebietsweise Hochnebel, an der Nordsee etwas Regen. Im Süden heiter. Temperaturen 20 bis 27 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag bewölkt, zeitweise Regen. Südlich der Donau locker bewölkt und trocken. 19 bis 26 Grad.
Am Sonntag bewölkt, zeitweise Regen. Südlich der Donau locker bewölkt und trocken. 19 bis 26 Grad.
Diese Nachricht wurde am 11.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.