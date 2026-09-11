Wetter
Im Norden verbreitet wolkig, sonst überwiegend sonnig

Der Wetterbericht, die Lage: Nach kurzem Zwischenhocheinfluss greift ein schwacher Tiefausläufer auf den Norden und die Mitte Deutschlands über. Der äußerste Südosten wird von einem Tief über Italien beeinflusst.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Im Nordwesten und Westen verbreitet wolkig, gegen Abend auch in der Mitte. Örtlich etwas Regen. Sonst überwiegend sonnig. Höchstwerte 17 bis 25 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, anfangs gebietsweise Hochnebel, an der Nordsee etwas Regen. Im Süden heiter. Temperaturen 20 bis 27 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Sonntag bewölkt, zeitweise Regen. Südlich der Donau locker bewölkt und trocken. 19 bis 26 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 11.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.