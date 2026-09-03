Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Nachts im Norden stellenweise etwas Regen. Sonst wechselnd bewölkt, im Süden teils auch klar, örtlich Nebel. Tiefstwerte 16 bis 9 Grad. Am Tag in der Nordhälfte stark bewölkt und gelegentlich Schauer. In der Südhälfte heiter oder sonnig. Temperaturen 19 bis 23 Grad im Norden und 24 bis 29 Grad im Süden.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Norden gebeitsweise Schauer und Gewitter, im Süden locker bewölkt oder sonnig. Im Norden 18 bis 24, im Süden 26 bis 32 Grad.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.