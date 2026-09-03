Die Vorhersage:
In der Nordhälfte stark bewölkt und gelegentlich Schauer. In der Südhälfte heiter oder sonnig. Höchstwerte 19 bis 23 Grad im Norden und 24 bis 29 Grad im Süden. Morgen im Norden gebietsweise Schauer und Gewitter, im Süden locker bewölkt oder sonnig. Temperaturen im Norden 18 bis 24, im Süden 26 bis 32 Grad.
In der Nordhälfte stark bewölkt und gelegentlich Schauer. In der Südhälfte heiter oder sonnig. Höchstwerte 19 bis 23 Grad im Norden und 24 bis 29 Grad im Süden. Morgen im Norden gebietsweise Schauer und Gewitter, im Süden locker bewölkt oder sonnig. Temperaturen im Norden 18 bis 24, im Süden 26 bis 32 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag im Norden heiter bis wolkig, im Süden im Tagesverlauf nachlassende NIederschläge und nachfolgende Aufheiterungen. 18 bis 29 Grad.
Am Samstag im Norden heiter bis wolkig, im Süden im Tagesverlauf nachlassende NIederschläge und nachfolgende Aufheiterungen. 18 bis 29 Grad.
Diese Nachricht wurde am 03.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.