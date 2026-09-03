Wetter
Im Norden wechselhaft, im Süden spätsommerlich

Der Wetterbericht, die Lage: Während im Norden tiefer Luftdruck weiter für wechselhaftes Wetter sorgt, macht sich im Süden Hochdruckeinfluss bemerkbar. Von Westen wird mäßig-warme Meeresluft herangeführt.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    In der Nordhälfte stark bewölkt und gelegentlich Schauer. In der Südhälfte heiter oder sonnig. Höchstwerte 19 bis 23 Grad im Norden und 24 bis 29 Grad im Süden. Morgen im Norden gebietsweise Schauer und Gewitter, im Süden locker bewölkt oder sonnig. Temperaturen im Norden 18 bis 24, im Süden 26 bis 32 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Samstag im Norden heiter bis wolkig, im Süden im Tagesverlauf nachlassende NIederschläge und nachfolgende Aufheiterungen. 18 bis 29 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 03.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.