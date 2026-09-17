Die Vorhersage:
Im Nordwesten und Norden zunehmend bedeckt und aufkommender Regen. Sonst Wechsel von Sonne und lockeren Wolken. Höchstwerte 17 bis 24 Grad. Morgen wechselnd bewölkt mit teils längeren heiteren Abschnitten. Im Tagesverlauf vor allem in der Nordhälfte örtlich Schauer. Temperaturen 17 bis 23 Grad.
Im Nordwesten und Norden zunehmend bedeckt und aufkommender Regen. Sonst Wechsel von Sonne und lockeren Wolken. Höchstwerte 17 bis 24 Grad. Morgen wechselnd bewölkt mit teils längeren heiteren Abschnitten. Im Tagesverlauf vor allem in der Nordhälfte örtlich Schauer. Temperaturen 17 bis 23 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag in der Nordhälfte stark bewölkt und gebietsweise Regen. In der Südhälfte nach Nebelauflösung heiter. 19 bis 26 Grad.
Am Samstag in der Nordhälfte stark bewölkt und gebietsweise Regen. In der Südhälfte nach Nebelauflösung heiter. 19 bis 26 Grad.
Diese Nachricht wurde am 17.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.