Die Vorhersage:
Nachts teils bedeckt, teils aufgelockert bewölkt. Im Westen etwas Regen. Tiefstwerte minus 1 bis minus 11 Grad. Am Tag im Norden und Osten meist hochnebelartig bedeckt. Im Nordwesten und Westen etwas Regen, später in Schnee übergehend. Südlich der Donau zunehmend sonnig. Temperaturen im Nordosten minus 5 bis plus 1 Grad und im Südwesten minus 1 bis plus 7 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag bewölkt oder hochnebelartig bedeckt, im Westen örtlich größere Auflockerungen. Ab dem Nachmittag im Süden gebietsweise Schneefall. Minus 2 bis plus 6 Grad.
Diese Nachricht wurde am 24.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.