Die Vorhersage:
Am Tag im Norden und Osten hochnebelartig bedeckt. Im Nordwesten und Westen etwas Regen, später in Schnee übergehend. Südlich der Donau zunehmend sonnig. Temperaturen in der Nordosthälfte minus 5 bis plus 1 Grad und in der Südwesthälfte minus 1 bis plus 7 Grad. Der Deutsche Wetterdienst hat Unwetterwarnungen wegen der Gefahr von Glatteis für Teile von Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz herausgegeben. Morgen bewölkt oder hochnebelartig bedeckt, im Westen größere Auflockerungen. Ab dem Nachmittag im Süden gebietsweise Schneefall. Minus 2 bis plus 6 Grad.
Am Tag im Norden und Osten hochnebelartig bedeckt. Im Nordwesten und Westen etwas Regen, später in Schnee übergehend. Südlich der Donau zunehmend sonnig. Temperaturen in der Nordosthälfte minus 5 bis plus 1 Grad und in der Südwesthälfte minus 1 bis plus 7 Grad. Der Deutsche Wetterdienst hat Unwetterwarnungen wegen der Gefahr von Glatteis für Teile von Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz herausgegeben. Morgen bewölkt oder hochnebelartig bedeckt, im Westen größere Auflockerungen. Ab dem Nachmittag im Süden gebietsweise Schneefall. Minus 2 bis plus 6 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Montag bedeckt mit weiteren Schneefällen, im Osten eventuell auch Regen. Minus 2 bis plus 4 Grad.
Am Montag bedeckt mit weiteren Schneefällen, im Osten eventuell auch Regen. Minus 2 bis plus 4 Grad.
Diese Nachricht wurde am 24.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.