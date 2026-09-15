Die Vorhersage:
Im Nordwesten bewölkt, zum Abend hin Schauer und einzelne teils kräftige Gewitter. Sonst viel Sonnenschein. Höchstwerte von 21 Grad an den Küsten bis 31 Grad im Südwesten. Morgen verbreitet Schauer und teils kräftige Gewitter. Temperaturen 18 bis 26 Grad.
Im Nordwesten bewölkt, zum Abend hin Schauer und einzelne teils kräftige Gewitter. Sonst viel Sonnenschein. Höchstwerte von 21 Grad an den Küsten bis 31 Grad im Südwesten. Morgen verbreitet Schauer und teils kräftige Gewitter. Temperaturen 18 bis 26 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag zunächst stark bewölkt, am Nachmittag auch länger freundlich. In Südostbayern sowie an den Küsten einige Schauer. Später im Nordwesten aufkommender Regen. 18 bis 24 Grad.
Am Donnerstag zunächst stark bewölkt, am Nachmittag auch länger freundlich. In Südostbayern sowie an den Küsten einige Schauer. Später im Nordwesten aufkommender Regen. 18 bis 24 Grad.
Diese Nachricht wurde am 15.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.