Wetter
Im Nordwesten Wolken, abends Schauer, sonst viel Sonne

Der Wetterbericht, die Lage: Ein Tiefdruckkomplex über dem Nordmeer lenkt von Westen feuchte und warme Luft subtropischen Ursprungs ins Land, die unter Zwischenhocheinfluss gerät. Am Abend greift eine Kaltfront von Nordwesten her auf Deutschland über.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Im Nordwesten bewölkt, zum Abend hin Schauer und einzelne teils kräftige Gewitter. Sonst viel Sonnenschein. Höchstwerte von 21 Grad an den Küsten bis 31 Grad im Südwesten. Morgen verbreitet Schauer und teils kräftige Gewitter. Temperaturen 18 bis 26 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Donnerstag zunächst stark bewölkt, am Nachmittag auch länger freundlich. In Südostbayern sowie an den Küsten einige Schauer. Später im Nordwesten aufkommender Regen. 18 bis 24 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 15.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.