Wetter

Im Osten und Südwesten sonnig, sonst bewölkt mit Schauern

Das Wetter: Im Nordosten sowie im Südwesten zeitweise sonnig. Im Rest des Landes bewölkt und gebietsweise Schauer. Temperaturen 18 bis 28 Grad. Morgen wechselnd bis stark bewölkt. Im Norden sowie in einem Streifen quer über der Mitte Schauer. Sonst kaum Regen. 20 bis 30 Grad.