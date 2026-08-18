Wetter Im Osten und Südwesten sonnig, sonst bewölkt mit Schauern
Das Wetter: Im Nordosten sowie im Südwesten zeitweise sonnig. Im Rest des Landes bewölkt und gebietsweise Schauer. Temperaturen 18 bis 28 Grad. Morgen wechselnd bis stark bewölkt. Im Norden sowie in einem Streifen quer über der Mitte Schauer. Sonst kaum Regen. 20 bis 30 Grad.
Am Donnerstag vor allem im Süden weitere schauerartige, teils gewittrige Regenfälle, Starkregen möglich. An der Nordsee einzelne Gewitter. Sonst wechselnd bewölkt und nur vereinzelt Schauer. 20 bis 28 Grad.
Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.