Wetter
Im Osten und Südwesten sonnig, sonst bewölkt mit Schauern

Das Wetter: Im Nordosten sowie im Südwesten zeitweise sonnig. Im Rest des Landes bewölkt und gebietsweise Schauer. Temperaturen 18 bis 28 Grad. Morgen wechselnd bis stark bewölkt. Im Norden sowie in einem Streifen quer über der Mitte Schauer. Sonst kaum Regen. 20 bis 30 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Donnerstag vor allem im Süden weitere schauerartige, teils gewittrige Regenfälle, Starkregen möglich. An der Nordsee einzelne Gewitter. Sonst wechselnd bewölkt und nur vereinzelt Schauer. 20 bis 28 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.