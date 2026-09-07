Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch in der Südwesthälfte stark bewölkt bis bedeckt. Teils längere Zeit schauerartig verstärkter Regen, südlich der Donau auch Gewitter. Sonst wechselnde Bewölkung. Abkühlung auf 17 bis 22 Grad.
Am Mittwoch in der Südwesthälfte stark bewölkt bis bedeckt. Teils längere Zeit schauerartig verstärkter Regen, südlich der Donau auch Gewitter. Sonst wechselnde Bewölkung. Abkühlung auf 17 bis 22 Grad.
Diese Nachricht wurde am 07.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.