Wetter

Im Süden sonnige Abschnitte, sonst unterschiedlich bewölkt, 21 bis 33 Grad

Das Wetter: Im Süden teils länger sonnig. Sonst wechselnd bewölkt, regional auch stärker und gebietsweise Schauer. Erwärmung auf 21 Grad auf Usedom bis 33 Grad am Oberrhein. Am morgigen Dienstag im Südosten bei wenigen Wolken vielfach sonnig. Im Nordwesten dagegen stark bewölkt und zunehmend regnerisch. Höchstwerte von Nor nach Süd 19 bis 33 Grad.