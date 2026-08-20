Die Vorhersage:
Im Tagesverlauf verbreitet Schauer und Gewitter, im Süden teils kräftig. Vereinzelte Unwetter möglich. Sonst wechselnd bewölkt und meist trocken. Höchstwerte 20 bis 28 Grad. Morgen wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern, in der Mitte auch länger sonnig. Im Süden gebietsweise Schauer oder länger anhaltender Regen. Temperaturen 20 bis 27 Grad.
Im Tagesverlauf verbreitet Schauer und Gewitter, im Süden teils kräftig. Vereinzelte Unwetter möglich. Sonst wechselnd bewölkt und meist trocken. Höchstwerte 20 bis 28 Grad. Morgen wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern, in der Mitte auch länger sonnig. Im Süden gebietsweise Schauer oder länger anhaltender Regen. Temperaturen 20 bis 27 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag im Norden und in der Mitte gelegentlich Schauer. Im Süden teils sonnig. 19 bis 25 Grad.
Am Samstag im Norden und in der Mitte gelegentlich Schauer. Im Süden teils sonnig. 19 bis 25 Grad.
Diese Nachricht wurde am 20.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.