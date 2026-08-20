Wetter
Im Tagesverlauf verbreitet Schauer und Gewitter

Der Wetterbericht, die Lage: Ein Frontensystem über dem Südosten kommt nur langsam nach Süden voran. Es trennt mäßig warme Meeresluft im Norden und Westen von sommerlich warmer Luft im Ost und Süden.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Im Tagesverlauf verbreitet Schauer und Gewitter, im Süden teils kräftig. Vereinzelte Unwetter möglich. Sonst wechselnd bewölkt und meist trocken. Höchstwerte 20 bis 28 Grad. Morgen wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern, in der Mitte auch länger sonnig. Im Süden gebietsweise Schauer oder länger anhaltender Regen. Temperaturen 20 bis 27 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Samstag im Norden und in der Mitte gelegentlich Schauer. Im Süden teils sonnig. 19 bis 25 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 20.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.