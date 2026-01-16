Wetter
Im Westen lockere Wolkenfelder, sonst hochnebelartig bedeckt

Der Wetterbericht, die Lage: Deutschland liegt im Einflussbereich eines kräftigen Hochs über Osteuropa. Aus Südosten wird kühlere Luft herangeführt.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts im Nordwesten und Westen vereinzelt etwas Regen. Sonst verbreitet hochnebelartig bedeckt, gebietsweise Nebel. Tiefstwerte plus 6 bis minus 7 Grad. Am Tag im Nordwesten und Westen lockere Wolkenfelder oder länger sonnig. Von Osten her zunehmend hochnebelartig bedeckt oder neblig-trüb. Temperaturen minus 1 bis plus 12 Grad, mit den höchsten Werten am Niederrhein.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Sonntag zunächst meist hochnebelartig bedeckt, im Tagesverlauf vor allem in der Osthälfte Aufheiterungen. 0 bis 8 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 16.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.