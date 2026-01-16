Wetter
Im Westen Sonne und Wolken, sonst hochnebelartig bedeckt

Der Wetterbericht, die Lage: Deutschland gelangt von Osten her unter Hochdruckeinfluss. Damit wird allmählich wieder kühlere Luft herangeführt.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts im Nordwesten und Westen vereinzelt etwas Regen. Sonst verbreitet hochnebelartig bedeckt, gebietsweise Nebel. Tiefstwerte plus 6 bis minus 7 Grad. Am Tag im Westen und Südwesten eine Mischung aus Sonne und Wolken. Von Osten her zunehmend hochnebelartig bedeckt, vereinzelt etwas Sprühregen. Temperaturen 0 bis 11 Grad, mit den höchsten Werten am Niederrhein.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Sonntag zunächst meist hochnebelartig bedeckt, im Tagesverlauf vor allem in der Osthälfte Aufheiterungen. 0 bis 8 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 16.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.