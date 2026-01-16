Die Vorhersage:
Nachts im Nordwesten und Westen vereinzelt etwas Regen. Sonst verbreitet hochnebelartig bedeckt, gebietsweise Nebel. Tiefstwerte plus 6 bis minus 7 Grad. Am Tag im Westen und Südwesten eine Mischung aus Sonne und Wolken. Von Osten her zunehmend hochnebelartig bedeckt, vereinzelt etwas Sprühregen. Temperaturen 0 bis 11 Grad, mit den höchsten Werten am Niederrhein.
Nachts im Nordwesten und Westen vereinzelt etwas Regen. Sonst verbreitet hochnebelartig bedeckt, gebietsweise Nebel. Tiefstwerte plus 6 bis minus 7 Grad. Am Tag im Westen und Südwesten eine Mischung aus Sonne und Wolken. Von Osten her zunehmend hochnebelartig bedeckt, vereinzelt etwas Sprühregen. Temperaturen 0 bis 11 Grad, mit den höchsten Werten am Niederrhein.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag zunächst meist hochnebelartig bedeckt, im Tagesverlauf vor allem in der Osthälfte Aufheiterungen. 0 bis 8 Grad.
Am Sonntag zunächst meist hochnebelartig bedeckt, im Tagesverlauf vor allem in der Osthälfte Aufheiterungen. 0 bis 8 Grad.
Diese Nachricht wurde am 16.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.