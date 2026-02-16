Das ergab eine Telefonumfrage der Internationalen Organisation für Migration. Demnach erwägen rund 325.000 bereits in die Ukraine zurückgekehrte Kriegsvertriebene, erneut ins Ausland zu fliehen, teilte die Organisation in Genf mit.
Grund dafür seien die durch russische Angriffe ausgelösten Stromausfälle und die andauernden Minusgrade. Die Organisation rief die internationale Gemeinschaft zu mehr Schutz für die ukrainische Bevölkerung auf. Andernfalls bestehe die Gefahr weiterer Vertreibungen.
Diese Nachricht wurde am 16.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.