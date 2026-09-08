Wetter
In den nächsten Tagen wird es deutlich kühler

Der Wetterbericht, die Lage: Von Nordwesten greift eine Kaltfront auf Deutschland über und leitet eine deutliche Abkühlung ein, kommt aber zunächst nur langsam südostwärts voran.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Im Nordwesten stark bewölkt, nachmittags regional Schauer. In der Südosthälfte verbreitet sonnig oder locker bewölkt. Abends im Osten einzelne Schauer und Gewitter, teils kräftig mit Sturmböen. Höchstwerte in der Nordwesthälfte 18 bis 23, sonst 24 bis 33 Grad. Morgen von Nordwesten her nachlassende Niederschläge und auflockernde Bewölkung. Im Osten und Süden anfangs noch örtlich Regen, im Alpenvorland bis zum Abend anhaltend. Temperaturen 17 bis 22 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Donnerstag Wechsel aus Sonne und Wolken, im Südwesten sonnig. 17 bis 23 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 08.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.