Die Vorhersage:
Im Nordwesten stark bewölkt, nachmittags regional Schauer. In der Südosthälfte verbreitet sonnig oder locker bewölkt. Abends im Osten einzelne Schauer und Gewitter, teils kräftig mit Sturmböen. Höchstwerte in der Nordwesthälfte 18 bis 23, sonst 24 bis 33 Grad. Morgen von Nordwesten her nachlassende Niederschläge und auflockernde Bewölkung. Im Osten und Süden anfangs noch örtlich Regen, im Alpenvorland bis zum Abend anhaltend. Temperaturen 17 bis 22 Grad.
Im Nordwesten stark bewölkt, nachmittags regional Schauer. In der Südosthälfte verbreitet sonnig oder locker bewölkt. Abends im Osten einzelne Schauer und Gewitter, teils kräftig mit Sturmböen. Höchstwerte in der Nordwesthälfte 18 bis 23, sonst 24 bis 33 Grad. Morgen von Nordwesten her nachlassende Niederschläge und auflockernde Bewölkung. Im Osten und Süden anfangs noch örtlich Regen, im Alpenvorland bis zum Abend anhaltend. Temperaturen 17 bis 22 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag Wechsel aus Sonne und Wolken, im Südwesten sonnig. 17 bis 23 Grad.
Am Donnerstag Wechsel aus Sonne und Wolken, im Südwesten sonnig. 17 bis 23 Grad.
Diese Nachricht wurde am 08.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.