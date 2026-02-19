Die Vorhersage:
Im Norden und Osten wechselnd bewölkt. In der Mitte allmählich abklingender Schneefall. Im Süden Regen, im Tagesverlauf in Bayern auch Schnee. Höchstwerte minus 2 bis plus 10 Grad, mit den höchsten Werten im Südwesten. Morgen teils sonnig, teils bewölkt. Von Westen Richtung Mitte leichter Regen. Temperaturen 1 bis 7 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag bedeckt mit Regen. Im Norden und Westen auch trockene Phasen. 2 bis 13 Grad.
Diese Nachricht wurde am 19.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.