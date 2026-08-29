Wetter

In der Nacht außer im Südosten abklingender Regen bei 18 bis 11 Grad

Das Wetter: Nachts in der Südosthälfte stark bewölkt und schauerartiger, anfangs auch gewittriger Regen. An den Küsten weitere Schauer, sonst weitgehend abklingende Schauer- und Gewitter. Tiefstwerte von Ost nach Südwest 18 bis 11 Grad. Am Tage im Norden und Westen wolkig oder stark bewölkt, in Küstennähe auch schauerartiger Regen. Sonst zunächst heiter bis sonnig, im Verlauf gebietsweise Quellbewölkung. Am Abend im Westen aufkommender Regen. 20 bis 28 Grad.