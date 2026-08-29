Wetter
In der Nacht außer im Südosten abklingender Regen bei 18 bis 11 Grad

Das Wetter: Nachts in der Südosthälfte stark bewölkt und schauerartiger, anfangs auch gewittriger Regen. An den Küsten weitere Schauer, sonst weitgehend abklingende Schauer- und Gewitter. Tiefstwerte von Ost nach Südwest 18 bis 11 Grad. Am Tage im Norden und Westen wolkig oder stark bewölkt, in Küstennähe auch schauerartiger Regen. Sonst zunächst heiter bis sonnig, im Verlauf gebietsweise Quellbewölkung. Am Abend im Westen aufkommender Regen. 20 bis 28 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am morgigen Sonntag im Norden und Nordwesten wiederholt Schauer. Sonst wechselnde Bewölkung, von der Lausitz bis zu den Alpen länger sonnig. 20 bis 29 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 29.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.