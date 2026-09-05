Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag neben lockeren Wolken viel Sonnenschein bei 19 bis 30 Grad.
Am Sonntag neben lockeren Wolken viel Sonnenschein bei 19 bis 30 Grad.
Diese Nachricht wurde am 05.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
Das Wetter: Am Abend und in der Nacht von der Mitte bis in den Süden vorankommender Regen mit einzelnen Gewittern. Sonst wechselnd bewölkt. Tiefstwerte 17 bis 11 Grad. Am Tag Wechsel aus Sonne und Wolken mit einzelnen Schauern. Südlich der Donau zunächst noch etwas Regen, später Aufheiterungen. Temperaturen 18 bis 28 Grad.