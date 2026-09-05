Wetter

In der Nacht meist bewölkt mit einzelnen Gewittern, 17 bis 11 Grad

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht von der Mitte bis in den Süden vorankommender Regen mit einzelnen Gewittern. Sonst wechselnd bewölkt. Tiefstwerte 17 bis 11 Grad. Am Tag Wechsel aus Sonne und Wolken mit einzelnen Schauern. Südlich der Donau zunächst noch etwas Regen, später Aufheiterungen. Temperaturen 18 bis 28 Grad.