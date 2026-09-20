Wetter
In der Nacht Wolken, gebietsweise Regen. 16 bis 7 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Norden und Nordwesten dichte Wolken und gebietsweise aufkommender Regen. Sonst gering bewölkt und trocken. 16 Grad im Nordwesten und 7 Grad im Süden. Am Tag im Norden meist bewölkt und regnerisch, einzelne Gewitter möglich. In der Mitte wechselhaft, im äußerten Süden trocken und zeitweise Sonnenschein. 17 bis 27 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten: Am Montag im Norden und Nordosten Schauer und einzelne Gewitter. Im Südwesten heiter bis wolkig. 16 bis 23 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 20.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.