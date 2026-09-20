Wetter

In der Nacht Wolken, gebietsweise Regen. 16 bis 7 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Norden und Nordwesten dichte Wolken und gebietsweise aufkommender Regen. Sonst gering bewölkt und trocken. 16 Grad im Nordwesten und 7 Grad im Süden. Am Tag im Norden meist bewölkt und regnerisch, einzelne Gewitter möglich. In der Mitte wechselhaft, im äußerten Süden trocken und zeitweise Sonnenschein. 17 bis 27 Grad.