Die Vorhersage:
In der Nordosthälfte stark bewölkt mit Schauern und einzelnen Gewittern. In der Südwesthälfte heiter oder sonnig. Höchstwerte 16 bis 20, im Südwesten 19 bis 23 Grad. Morgen im Nordwesten leichter Regen. Sonst verbreitet heiter, in Teilen der Mitte auch wolkig. Temperaturen 18 bis 23 Grad.
In der Nordosthälfte stark bewölkt mit Schauern und einzelnen Gewittern. In der Südwesthälfte heiter oder sonnig. Höchstwerte 16 bis 20, im Südwesten 19 bis 23 Grad. Morgen im Nordwesten leichter Regen. Sonst verbreitet heiter, in Teilen der Mitte auch wolkig. Temperaturen 18 bis 23 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch im Nordwesten bewölkt mit Schauern. Im Rest des Landes nach Nebelauflösung sonnig oder leicht bewölkt. 17 bis 25 Grad.
Am Mittwoch im Nordwesten bewölkt mit Schauern. Im Rest des Landes nach Nebelauflösung sonnig oder leicht bewölkt. 17 bis 25 Grad.
Diese Nachricht wurde am 21.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.