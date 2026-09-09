Zwei Wochen nach Sturzflut

Die Sturzflut sorgte für eine Scheise der Zerstörung. (picture alliance / NurPhoto / Ambir Tolang)

Das berichten nepalesische Medien unter Berufung auf Behördenangaben. Demnach ist aktuell von 1.367 Toten die Rede. Beobachter gehen allerdings davon aus, dass die tatsächliche Zahl höher liegt.

Die Bevölkerung leide unter großer Ungewissheit, weil das Schicksal tausender Menschen immer noch ungeklärt sei, sagte eine Mitarbeiterin der Welthungerhilfe der Katholischen Nachrichten-Agentur in Kathmandu. Bei der Identifizierung von Flutopfern kommt laut einem Bericht der "Kathmandu Post" auch Künstliche Intelligenz zum Einsatz. Sie soll auf Basis von Fotos und Videos eine Zuordnung der Toten erleichtern.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.