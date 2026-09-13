Landkreise, Gemeinden, Städte

Das Landeswappen von Niedersachsen (picture alliance / Noah Wedel / Noah Wedel)

Rund 6,3 Millionen Menschen sind zur Wahl aufgerufen. Sie Wahl gilt auch vor dem Hintergrund der Sparpläne beim Autobauer Volkswagen als Stimmungstest. Zudem schauen nach der Wahl in Sachsen-Anhalt viele auf das Ergebnis der AfD. Diese hatte bei Niedersachsens Kommunalwahlen 2021 auf Kreisebene weniger als fünf Prozent erreicht.

Der AfD-Landesverband wurde seitdem vom niedersächsischen Verfassungsschutz als Beobachtungsobjekt hochgestuft. Vier AfD-Kandidaten wurden wegen Zweifeln an ihrer Verfassungstreue nicht zur Abstimmung zugelassen. In einem Jahr finden in Niedersachsen die nächsten Landtagswahlen statt, das Land wird aktuell von einer rot-grünen Koalition regiert.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.