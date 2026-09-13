Landkreise, Gemeinden, Städte

Rund 6,3 Millionen Menschen sind zur Wahl aufgerufen. Sie Wahl gilt auch vor dem Hintergrund der Sparpläne beim Autobauer Volkswagen als Stimmungstest. Zudem schauen nach der Wahl in Sachsen-Anhalt viele auf das Ergebnis der AfD. Diese hatte bei Niedersachsens Kommunalwahlen 2021 auf Kreisebene weniger als fünf Prozent erreicht.
Der AfD-Landesverband wurde seitdem vom niedersächsischen Verfassungsschutz als Beobachtungsobjekt hochgestuft. Vier AfD-Kandidaten wurden wegen Zweifeln an ihrer Verfassungstreue nicht zur Abstimmung zugelassen. In einem Jahr finden in Niedersachsen die nächsten Landtagswahlen statt, das Land wird aktuell von einer rot-grünen Koalition regiert.
Diese Nachricht wurde am 13.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.