Arbeitsmarkt

Das Logo der Bundesagentur für Arbeit (picture alliance / dpa / Revierfoto)

Experten rechnen mit einem Anstieg der Arbeitslosenzahlen auf über drei Millionen. Im Dezember waren in Deutschland rund 2,9 Millionen Frauen und Männer erwerbslos gemeldet. Saisonüblich steigen die Zahlen zu Jahresbeginn an, weil etwa befristete Anstellungsverträge auslaufen. Zudem kann in einigen Branchen wie auf dem Bau wetterbedingt nicht mit voller Kraft gearbeitet werden. Die Hoffnung der Arbeitsmarktexperten stützt sich vor allem auf staatliche Konjunkturmaßnahmen wie den von der Bundesregierung geplanten Milliarden-Investitionen. Gedämpft werden die Erwartungen hingegen durch die anhaltende Wachstumsschwäche der heimischen Konjunktur.

2025 war mit im Jahresschnitt registrierten 2,95 Millionen arbeitslosen Menschen der höchste Wert seit 2013 verzeichnet worden.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.