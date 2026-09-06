Landtagswahl

Die Wahllokale öffnen um 8 Uhr und schließen um 18 Uhr. Direkt danach wird es die Prognosen und im Anschluss Hochrechnungen geben. In Umfragen lag die AfD in Sachsen-Anhalt, die vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird, deutlich vorn.
Aktuell regiert in dem Bundesland eine Koalition aus CDU, SPD und FDP unter Ministerpräsident Schulze. Gestern hatten in Magdeburg tausende Menschen für Demokratie und Weltoffenheit demonstriert.
Diese Nachricht wurde am 06.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.