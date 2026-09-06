Landtagswahl
In Sachsen-Anhalt sind rund 1,7 Millionen Menschen zur Stimmabgabe aufgerufen

In Sachsen-Anhalt wird heute ein neuer Landtag gewählt. Rund 1,7 Millionen Wahlberechtigte sind zur Stimmabgabe aufgerufen.

    Wahlplakate von Armin Willingmann (SPD), Ulrich Siegmund (AfD) und Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt.
    In Sachsen-Anhalt sind rund 1,7 Millionen Menschen dazu aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen (IMAGO / Jan Huebner)
    Die Wahllokale öffnen um 8 Uhr und schließen um 18 Uhr. Direkt danach wird es die Prognosen und im Anschluss Hochrechnungen geben. In Umfragen lag die AfD in Sachsen-Anhalt, die vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird, deutlich vorn.
    Aktuell regiert in dem Bundesland eine Koalition aus CDU, SPD und FDP unter Ministerpräsident Schulze. Gestern hatten in Magdeburg tausende Menschen für Demokratie und Weltoffenheit demonstriert.
    Diese Nachricht wurde am 06.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.