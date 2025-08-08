Medienberichte

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hat Verteidigungsminister Rajnath Singh seine für kommende Woche geplante Reise nach Washington abgesagt. Bei dieser Gelegenheit sollten die Käufe bekanntgegeben werden. US-Präsident Trump hatte zusätzliche Zölle in Höhe von 25 Prozent auf indische Waren verhängt, um Neu-Delhi für den Kauf von russischem Erdöl zu bestrafen. Die USA werfen Indien vor, so den russischen Krieg gegen die Ukraine mitzufinanzieren. Der Gesamtzollsatz für indische Exporte stieg damit auf 50 Prozent – einer der höchsten unter allen Handelspartnern der USA.
Diese Nachricht wurde am 08.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.