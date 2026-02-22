Globale Wirtschaft

Im Beisein von Premierminister Modi und Präsident Lula da Silva unterzeichneten Vertreter beider Länder in Neu-Delhi ein Abkommen zur stärkeren Kooperation im Bergbau- und Mineraliensektor. Ziel sei es, den bilateralen Handel in den kommenden fünf Jahren von derzeit 15 auf mehr als 20 Milliarden Dollar zu steigern, sagte Modi. Indien benötigt für seine wachsende Stahlindustrie und den Ausbau der Infrastruktur dringend Rohstoffe wie Eisenerz, bei denen Brasilien zu den weltweit führenden Produzenten zählt.
