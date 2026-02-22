Globale Wirtschaft

Der brasilianische Präsident Lula und der indische Premierminister Narendra Modi (IMAGO / Pacific Press Agency / Sondeep Shankar)

Im Beisein von ⁠Premierminister Modi und Präsident Lula da Silva unterzeichneten Vertreter beider Länder in Neu-Delhi ein Abkommen zur stärkeren Kooperation im Bergbau- und Mineraliensektor. Ziel sei es, den bilateralen Handel in den kommenden fünf Jahren von derzeit 15 auf ⁠mehr ⁠als 20 Milliarden ⁠Dollar zu steigern, sagte Modi. Indien benötigt ⁠für seine wachsende Stahlindustrie und ⁠den Ausbau der Infrastruktur ‌dringend Rohstoffe wie Eisenerz, bei denen Brasilien zu den weltweit führenden Produzenten zählt.

