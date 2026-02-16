Künstliche Intelligenz

Auch Google-Chef Pichai und Open-AI-Chef Altman nehmen teil. (Manish Swarup / AP / dpa / Manish Swarup)

An dem mehrtägigen Treffen in Neu Delhi nehmen 20 Staats- und Regierungschefs sowie Spitzenmanager von Tech-Unternehmen teil, darunter Google-Chef Pichai und Open-AI-Chef Altman.

Indien ist das bevölkerungsreichste Land der Welt und hat einen der am schnellsten wachsenden digitalen Märkte. Vor kurzem hatte die Regierung bekannt gegeben, dass ausländische Unternehmen, die Rechenzentren im ‌Land für ihre weltweiten Cloud-Dienste nutzen, bis zum Jahr 2047 keine Steuern zahlen müssen. Google hatte im Oktober angekündigt, 15 Milliarden Dollar für ‍ein ​KI-Rechenzentrum im Bundesstaat Andhra Pradesh bereitzustellen. Microsoft und Amazon haben bereits Milliardensummen in den Sektor investiert.

