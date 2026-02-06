USA - Iran

Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi mit seinem omanischen Amtskollegen Sayyid Badr al-Busaidi während ihres Treffens vor den Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA in Muscat im Oman (AP)

Präsident Trump unterzeichnete ein Dekret, nachdem alle Staaten, die Waren aus dem Iran importieren, mit zusätzlichen US-Zöllen von bis zu 25 Prozent belegt werden können.

Zuvor hatte es erste indirekte Gespräche zwischen Vertretern beider Seiten gegeben. Sie fanden unter Vermittlung Omans in dessen Hauptstadt Maskat statt. Der omanische Außenminister al-Busaidi sprach von ernsten Gesprächen, die fortgesetzt werden sollten. Zunächst würden die Delegationen aber zu Konsultationen in ihre jeweiligen Länder zurückkehren. Irans Außenminister Araghtschi nannte die Unterredungen einen guten Start. Von den USA gibt es bisher keine Stellungnahme.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.