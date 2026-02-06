Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi mit seinem omanischen Amtskollegen Sayyid Badr al-Busaidi während ihres Treffens vor den Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA in Muscat im Oman (AP)

Weiter hieß es, der omanische Außenminister al-Busaidi habe sich getrennt mit seinem iranischen Amtskollegen Araghtschi und anschließend mit dem US-Sonderbeauftragten Witkoff sowie mit dem Schwiegersohn von US-Präsident Trump, Kushner, getroffen.

Zuvor hatte es widersprüchliche Angaben gegeben, ob die Unterredungen bereits begonnen haben. Laut dem iranischen Außenminister soll vor allem über das iranische Atomprogramm und eine Lockerung der Sanktionen gesprochen werden. Die USA hatten angekündigt, auch Irans Unterstützung für militante Gruppen in der Region auf die Tagesordnung zu setzen.

Die Vereinigten Staaten hatten ihre Präsenz in der Golfregion zuletzt verstärkt. Seit der gewaltsamen Unterdrückung der jüngsten Proteste im Iran hat Trump der Führung in Teheran wiederholt mit Militärschlägen gedroht.

