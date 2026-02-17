Gipfel zu Künstlicher Intelligenz

Die Summe sei bis 2025 eingeplant, erklärte das Unternehmen auf dem fünftägigen KI-Gipfel in der Hauptstadt Neu Delhi. Die Investition werde weitere Ausgaben von 150 Milliarden Dollar nach sich ziehen, etwa bei der Produktion von Servern oder der Errichtung der elektrischen Infrastruktur.
An dem KI-Gipfel nehmen Staats- und Regierungschefs sowie Spitzenmanager von Technologieunternehmen teil.
Laut einer Untersuchung der Stanford Universität lag Indien im vergangenen Jahr bei der KI-Wettbewerbsfähigkeit auf dem dritten Platz weltweit, hinter den USA und China.
