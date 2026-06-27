Bauarbeiten an der Schiene sind ein Grund für verspätete Lieferungen in der Industrie (Andreas Arnold / dpa )

In der Stahlbranche werden fast die Hälfte der Transportmengen mit dem Zug befördert. Ein Sprecher des Stahlkonzerns Salzgitter sagte der Welt am Sonntag, man habe aufgrund der vielen Störungen und Umleitungen bei Güterzügen die Hochofenproduktion drosseln müssen.

Der Verband der Automobilindustrie erklärte, in der Branche werde wieder mehr Verkehr auf die Straße verlagert.

Nach Angaben des Verbands der Chemischen Industrie kommt es immer wieder zu Beeinträchtigungen der Produktion, wenn Rohstoffe verspätet eintreffen oder Produkte wegen begrenzter Lagerkapazitäten nicht abgefahren werden können.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.