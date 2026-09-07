Die Gesamtproduktion sank im Juli im Monatsvergleich saison- und kalenderbereinigt um 1,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Dazu gehören neben der Industrie auch die Energieerzeugung und das Baugewerbe, die beide Zuwächse verzeichneten.
Die Industrieproduktion allein ging um 2,2 Prozent gegenüber dem Vormonat zurück. Hauptgrund dürfte eine mehrwöchige Pause während der Sommermonate in der Autoindustrie sein. Deren Produktion ging um mehr als 9 Prozent zurück.
Diese Nachricht wurde am 07.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.