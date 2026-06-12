Statistisches Bundesamt

Tankstellenpreise sind durch die Steuersenkung am 1.Mai etwas gefallen (picture alliance / dts-Agentur / dts Nachrichtenagentur GmbH)

Das Statistische Bundesamt teilte mit, dass sich Waren und Dienstleistungen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,6 Prozent verteuert hätten. Im April hatte die Inflationsrate noch bei 2,9 Prozent gelegen. Mit seinen Angaben bestätigte die Behörde eine erste Schätzung von Ende Mai.

Die Präsidentin des Bundesamts, Brand, teilte mit, die Energiepreise blieben wegen des Iran-Krieges auf einem hohen Niveau. Allerdings dürfte der Tankrabatt die Teuerung abgemildert haben. Die Bundesregierung hatte gestern entschieden, den Rabatt von 17 Cent pro Liter Benzin und Diesel Ende des Monats auslaufen zu lassen.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.