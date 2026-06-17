Bonner Nordbrücke, Chaos am Kölner Eifeltor, A40

Plenarsitzung des Landtags von Nordrhein-Westfalen (picture alliance/dpa/Henning Kaiser)

Fraktionsvize Vogt sprach im Landtag von einem "Infrastruktur-Notstand". Inzwischen seien fast 2.500 und damit jede dritte Brücke in dem bevölkerungsreichsten Bundesland marode. Die Abgeordneten hatten sich in einer aktuellen Stunde mit den jüngsten Beeinträchtigungen der zentralen Verkehrsachsen im Raum Köln/Bonn befasst. Dazu gehört vor allem die Vollsperrung der Bonner Nordbrücke auf der A565 über den Rhein und die Sperrung der Eifeltor-Brücke bei Köln auf der A4 für den Schwerlastverkehr. Hinzu kommen bestehende und anstehende Sperrungen auf weiteren zentralen Autobahnstrecken. Zusätzlich sollen im Juli mehrere Regionalzugverbindungen zwischen Köln und Bonn wegfallen.

In Bonn dürfen die Menschen wegen der Engpässe den Nahverkehr kostenlos nutzen, ab Montag sollen auch gratis Park&Ride-Stellplätze dazukommen.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.