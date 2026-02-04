Die Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi (picture alliance / Middle East Images / Elham Abbasloo)

Laut ihrer Stiftung begann Mohammadis Streik am Montag, um gegen ihre Inhaftierung und die Haftbedingungen zu protestieren. Mohammadi ist seit Dezember vergangenen Jahres zum wiederholten Mal im Iran in Haft. Der Kontakt zu ihrer Familie sei abgeschnitten, erklärt die Stiftung weiter. Aufgrund ihres gesundheitlichen Zustands sei die Haft für sie besonders gefährlich.

Die Regimekritikerin Mohammadi hatte 2023 den Friedensnobelpreis erhalten.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.