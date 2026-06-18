Hamburg
Innenminister beraten in den kommenden Tagen unter anderem über Sicherheitsfragen und Bußgelder

In Hamburg hat am Abend die Frühjahrskonferenz der Innenminister von Bund und Ländern begonnen.

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    Bei ihrem dreitägigen Treffen wollen die Ressortchefs unter anderem über die steigende Zahl tatverdächtiger Kinder im Bereich Gewaltkriminalität sprechen. Die Deutsche Polizeigewerkschaft forderte die Absenkung der Strafmündigkeit von 14 auf 12 Jahre. Weitere Themen sind der Schutz von Einrichtungen der kritischen Infrastruktur, Maßnahmen gegen Sozialbetrug, die Höhe von Bußgeldern für Verkehrsverstöße und die Sicherheit rund um Fußballstadien.
    Diese Nachricht wurde am 18.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.