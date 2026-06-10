Alois Rainer (CSU), Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Heimat, spricht in der Regierungsbefragung im Bundestag. (picture alliance/dpa/Michael Kappeler)

Auf die Frage aus den Reihen der SPD, wie sich die Bevölkerung besser selbst schützen könne, betonte Dobrindt, sie müsse besser auf zivile Verteidigung vorbereitet werden. Daher sei es wichtig, das Thema im Lehrplan der Schulen zu verankern, um es so in die Familien zu tragen.

"Verbot von Energydrinks für Kiner nicht geplant"

Bundeslandwirtschaftsminister Rainer unterstrich, die Regierung habe den Belastungen der Landwirtschaftsbetriebe durch hohe Diesel- und Düngemittelpreise entgegengewirkt. Er bat um Geduld beim Bürokratierückbau. Als zuständiger Ernährungsminister wurde er auch zu den Themen Kindergesundheit und Prävention befragt. Dabei sagte er auf Nachfrage mehrerer Fraktionen, ein Verbot von Energydrinks für Kinder sei nicht geplant. Rainer fügte hinzu, dass er persönlich keinen gesundheitspolitischen Vorteil in einer Zuckerabgabe sehe. Er werde einer Einführung jedoch nicht im Weg stehen.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.